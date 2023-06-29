Футболист «Спартака» Денисов рассказал, почему он не перешел в «Зенит»

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что его пытался переманить петербургский «Зенит», передает «Матч ТВ».

«Еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот, отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой», — сказал Денисов.

Денисов является уроженцем Санкт-Петербурга. Он выступает за «Спартак» с 2019 года. В составе красно-белых Денисов стал обладателем Кубка России сезона-2021/22.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда стала третьей, уступив «Зениту», который выиграл пятое подряд чемпионство, 16 очков.

Также красно-белые не смогли защитить титул обладателя Кубка России. «Спартак» вылетел из розыгрыша турнира сезона-2022/23 на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв на выезде тольяттинскому «Акрону» со счетом 2:1.

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