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Мичков высказался об итогах драфта НХЛ

Российский хоккеист Мичков заявил, что он счастлив оказаться в «Филадельфии»

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ФХР

Российский форвард Матвей Мичков заявил, что испытал невероятные эмоции по итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), на котором он был выбран «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером. Об этом хоккеист рассказал в эфире ESPN.

«Очень счастлив, что оказался в «Филадельфии», невероятные эмоции. Думаю, что скоро приеду в НХЛ, это моя мечта. Это много значит для меня, и моя мечта – Кубок Стэнли», — сказал спортсмен.

61-й драфт НХЛ проходит с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле (США).

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее клуб НХЛ продлил контракт с российским хоккеистом на пять лет.

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Хоккей. НХЛ
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