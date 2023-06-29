Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская теннисистка снялась с Уимблдона

Теннисистка Калинская снялась с Уимблдона из-за травмы ноги

close
100%
REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с Уимблдона, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

24-летняя спортсменка решила сняться из-за травмы левого подколенного сухожилия. Она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

28 июня стало известно, что семь россиян попали в число сеяных теннисистов в основной сетке Уимблдона.

В мужской сетке сеяными игроками стали Даниил Медведев (3) и Андрей Рублев (7). 23 июня Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с турнира из-за стрессового перелома.

В женской сетке номера посева получили Дарья Каcаткина (11), Вероника Кудерметова (12), Людмила Cамcонова (15), Екатерина Алекcандрова (21) и Анаcтаcия Потапова (22).

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне.

Ранее правила Уимблдона изменили из-за месячных у теннисисток.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях