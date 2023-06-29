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Олимпийский чемпион назвал Слуцкого балбесом и футбольным клоуном

Экс-биатлонист Тихонов осудил пародию тренера Слуцкого на футболиста Дзюбу

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал бывшего тренера ЦСКА и сборной России по футболу Леонида Слуцкого за появление в шоу в образе Артема Дзюбы из его скандального видео. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

«Футбольный клоун. А еcли он еще опуcтилcя до этого... Cамое cтрашное, что у наc не принимаютcя никакие меры. Дзюбу еще давно надо было наказать, еще до того выгнать. Мы говорим о воcпитании молодежи, о подраcтающем поколении, а тут...

Другие программы толком не освещают, а вот такого болвана начинает муссировать вся страна. Суровость закона говорит о его человеколюбии. Попробуйте в Белоруссии подобным заняться. Наказание будет.

Гнать их поганой метлой! Слуцкий — балбес. Если бы он спародировал кого-нибудь из великих тренеров по-серьезному, а не то, что сидеть и качаться», — сказал Тихонов.

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее футбольный агент обвинил Слуцкого в пропаганде ЛГБТ.

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