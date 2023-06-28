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Российского арбитра пригласили на сбор УЕФА

Судья Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре в Швейцарии. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

В сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.

Карасев с 2010 года является судьей категории ФИФА. С июня 2013 года он входит в элитную категорию судей УЕФА. В декабре 2014 года россиянин не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Российские арбитры с весны 2022 года также не работают на международных турнирах.

Ранее сообщалось, что УЕФА изменит название турнира Лиги конференций.

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