Украинка Могучих: сделаем все возможное, чтобы россиян не пустили на Олимпиаду

Бронзовый призер олимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры в Париже. Ее слова передает AP.

«Конечно, есть люди, которые нас поддерживают и понимают всю ситуацию. До Олимпиады остался год. Мы сделаем все возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду.

Но мы знаем, что в Международном олимпийском комитете есть российские спортсмены в комиссии атлетов и еще много россиян. И, конечно, они выбирают», — сказала Могучих.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в ОКР заявили, что на Западе боятся российских спортсменов.