УЕФА изменит название турнира Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с сезона-2024/25 изменит название турнира Европейская Лига конференций УЕФА, убрав географическое название континента. Теперь соревнования будут называться Лига конференций УЕФА, об этом сообщается на сайте организации.

«Исследования среди болельщиков, а также коммерческих партнеров показали, что удаление слова «Европа» из названия соревнования позволит в дальнейшем развиваться как отдельное соревнование, и это предложенное изменение было одобрено Исполнительным комитетом УЕФА. Он будет действовать в новом цикле, начиная с сезона 2024/25», — сказано в заявлении.

Турнир был запущен в 2021 году. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В минувшем сезоне победителем стал английский «Вест Хэм», который в финале обыграл итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1.

Первым победителем турнира стала итальянская «Рома», обыгравшая «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Ранее в УЕФА отреагировали на требование Украины исключить Россию из состава организации.