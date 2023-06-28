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В Международном союзе конькобежцев рассказали о допуске россиян на сезон-2023/24

В Международном союзе конькобежцев сообщили о продолжении отстранения россиян на сезон-2023/24

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал информацию об участниках этапов серии Гран-при сезона-2023/24. В нем не оказалось отечественных фигуристов.

«Совет ISU провел заседание 9–11 июня 2023 г. и обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 г. по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

Совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также решения и их реализацию в рамках олимпийского движения. Тем временем предыдущее решение остается в силе», — сказано в заявлении.

После Олимпиады 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее сообщалось, что ученицу академии Плющенко дисквалифицировали на два сезона за допинг

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