«Тоттенхэм» намерен отклонять все предложения по нападающему Кейну

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своих социальных сетях заявил, что мюнхенская «Бавария» планирует сделать новое предложение о трансфере нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Он утверждает, что немецкий клуб готов предложить за Кейна около 80 млн фунтов (около €93 млн) с учетом бонусов. Однако «Тоттенхэм» придерживается прежней позиции – клуб намерен отклонить все поступающие предложения по нападающему. Ранее англичане уже отклонили предложение «Баварии» о покупке форварда за €70 млн. СМИ сообщали, что Кейн уже договорился с чемпионами Германии насчет условий личного контракта.

В завершившемся сезоне-2022/23 Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в €90 млн. Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за лондонский клуб он выступает с 2004 года.

Вместе со сборной Англии Кейн выиграл серебро чемпионата Европы — 2020 и бронзу Лиги наций — 2019.

Ранее сообщалось, что «Милан» не хочет платить более €25 млн за американского футболиста.