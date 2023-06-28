Правила Уимблдона изменили из-за месячных у теннисисток

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина заявила, что смягчение дресс-кода на Уимблдоне позволит спортсменкам не переживать о том, как выглядит их белая форма во время месячных. Слова Касаткиной приводит телеканал Sky Sports в своем Twitter.

«Все девушки очень счастливы, что было принято именно такое решение. Одно дело — бороться с оппонентами на корте и пытаться справиться с нервами. Другое дело — когда на тебя давит еще один источник стресса. Испачкается твоя юбка или нет — это явно не то, о чем ты хочешь думать во время матча. Наконец-то мы получили эту небольшую поправку в правилах. Не думаю, что это повлияет на турнир, но для нас, девушек, это очень важно», — сказала Касаткина.

Прежние правила Уимблдона требовали, чтобы все предметы экипировки у спортсменок были строго белого цвета. В 2023 году теннисисткам разрешили не надевать белые трусы и шорты под юбку.

Уимблдон — это третий турнир «Большого шлема» в сезоне. Он пройдет с 3 по 16 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ведущие российские теннисисты уже получили номера посева на Уимблдоне.

Ранее Касаткина высказалась о спецоперации России на Украине.