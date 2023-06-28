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Гербольдт высказалась о стрессовом переломе чемпионки России Акатьевой

Тренер Гербольдт о стрессовом переломе фигуристки Акатьевой: причиной может быть что угодно

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Чемпионка России Акатьева и тренерский штаб Этери Тутберидзе приложат все усилия для быстрого восстановления фигуристки после стрессового перелома стопы. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала тренер и бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом

«Я не врач, не могу сказать, насколько серьезная травма, поэтому не скажу, сколько потребуется на лечение. Но она молодая, у нее есть цель на этот сезон. Думаю, что и она, и ее команда максимум приложат для того, чтобы как можно скорее ее восстановить.

[Причиной] может быть что угодно. Тут сложно сказать. Здесь можно и ногу подвернуть, можно и от нагрузки, от чего угодно может быть такая травма», — заявила Гербольдт.

27 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Акатьева вынуждена пропустить десять дней тренировок из-за травмы, поскольку снимок показал возможность получения стрессового перелома. По данным РИА Новости, медики все-таки выявили у спортсменки стрессовый перелом стопы, и она проходит восстановление. Другие подробности состояния ученицы Тутберидзе не разглашаются.

Акатьева выиграла чемпионат России — 2023. Также она — двукратная победительница первенства России (2021, 2022) и серебряная призерка первенства России (2020) среди юниоров.

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