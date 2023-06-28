Олимпийский чемпион назвал фаворита в поединке между Маском и Цукербергом

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо заявил, что Илон Маск будет обладать преимуществом в поединке с Марком Цукербергом, поскольку весит значительно больше и имеет опыт в единоборствах. Такое мнение спортсмен высказал на своем Youtube-канале.

«Скорее всего, фаворитом боя является Илон Маск, потому что он ощутимо тяжелее Цукерберга. Кроме того, он немного занимался джиу-джитсу. Также он старше своего оппонента (Маску — 52 года, Цукербергу — 39 лет. — «Газета.Ru»). Думаю, что Илон лучше соображает и разбирается в тактике», — сказал Сехудо.

Также чемпион выразил уверенность в том, что миллиардеры серьезно настроены провести поединок.

«Я на 100% уверен, что этот бой может состояться. Самые большие сомнения вызывает то, что эти ребята заняты тем, что зарабатывают огромное количество денег. Найдется ли у них достаточно времени для тренировок и проведения боя? Если ты бизнесмен такого уровня, то тебя все время кто-то беспокоит звонками», — отметил Сехудо.

Маск предложил Цукербергу сразиться «в клетке», когда стало известно, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает свой аналог Twitter. Дата поединка пока не определена.

Ранее легенда UFC призвал Маска сбросить девять килограммов перед боем с Цукербергом.