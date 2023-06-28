Появились первые фото с тренировки Илона Маска в преддверии поединка с Цукербергом

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск провел тренировочный поединок в рамках подготовки к бою против основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга. Об этом сообщил в своем Twitter партнер Маска по спаррингу — обладатель черного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман.

«Устроили спонтанную тренировку — занимались с Илоном Маском несколько часов, — написал Фридман. — Меня невероятно впечатлили его мощь и умение бороться как на ногах, так и в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет то, что Илон и Марк Цукерберг занимаются смешанными единоборствами. Хотя, на мой взгляд, было бы лучше, если бы они просто тренировались, а не выходили драться в октагон».

Маск вызвал Цукерберга на бой, когда стало известно о том, что компания Meta приступила к созданию собственного аналога Twitter.

«Я за поединок «в клетке», если Цукерберг согласится», — написал основатель Space X в комментариях под постом о новой разработке Meta.

Цукерберг ответил согласием и запросил время и место поединка. В ответ Маск предложил встретиться в октагоне на арене в Лас-Вегасе, где проходят турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Дата боя пока не определена.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что провел переговоры с обеими сторонами, и Маск с Цукербергом «серьезно настроены» на поединок.

Ранее боец UFC раскрыл, чем Илон Маск похож на Хабиба Нурмагомедова.