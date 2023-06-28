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Футболист сборной России объяснил, почему игроки уважают Карпина

Хавбек «Крыльев» Ежов заявил, что тренера Карпина уважают за его простоту и честность

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Футболист самарских «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов объяснил, в чем сильное качество главного тренера национальной команды Валерия Карпина как человека. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Почему футболисты уважают Карпина? Потому что он простой мужик. Честный. Будешь играть фигово, он тебе прямо cкажет: «Ты играешь фигово». Не cтанет язвить, ходить вокруг да около, а cкажет прямо, как еcть. За эту чеcтноcть его, наверное, и уважают в первую очередь.

И второй момент: с Карпиным ты не чувствуешь, что он прям тренер, а ты игрок. Вы больше товарищи. Потому что он тоже поиграл, знает все бытовые моменты футболиста. Это тоже важно», — сказал Ежов.

25-летний полузащитник в минувшем сезоне провел за «Крылья» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

В сентябре 2022 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ранее в Российском футбольном союзе рассказали о будущем Карпина.

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