Агент заявил, что на легионера «Зенита» не будет спроса в Европе из-за его поведения

Португальский агент Паулу Барбоза раскритиковал бразильского футболиста петербургского «Зенита» Вендела после новостей о нежелании полузащитника возвращаться в Россию. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой футболист имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски.

На Вендела не будет спроса в Европе. Все европейские клубы следят за всеми футболистами. Вендел талантливый игрок, но какой топ-клуб хочет иметь футболиста, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмет его», — сказал агент.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Сообщалось, что интерес к игроку проявляет турецкий «Фенербахче», который хочет взять бразильца в аренду с правом выкупа.

Ранее футболист «Зенита» стал главной целью бразильского клуба.