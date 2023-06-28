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Умер бывший футболист «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Томпсон умер в возрасте 66 лет

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Бывший футболист английского «Ливерпуля» Макс Томпсон скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Игрок до недавнего времени был рекордсменом «Ливерпуля», сыграв в игре против «Тоттенхэма» в 1974 году в возрасте 17 лет и 129 дней. Этот рекорд был побит Джеком Робинсоном в сезона-2009/2010. Позже Томпсон сыграл за «Ливерпуль» в матче Кубка УЕФА против испанского клуба «Реал Сосьедад».

Также футболист играл за «Даллас», «Блэкпул», «Суонси Сити», «Борнмут».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер национальной команды Шотландии Крейг Браун ушел из жизни в возрасте 82 лет. Браун был главным тренером сборной Шотландии на чемпионате Европы 1996 года и на чемпионате мира — 1998. Во время профессиональной карьеры футболиста Браун выступал за шотландские клубы «Данди» и «Фалкирк».

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