Муж фигуристки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО

Владислав Тарасенко, муж олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой, приехал в отпуск из зоны специальной военной операции, которая проводится на территории Украины. Об этом сообщила сама фигуристка на своей странице в социальных сетях, сопроводив сообщение видео.

«А это папин отпуск», — написала фигуристка в соцсетях, сопроводив текст видео.

Тарасенко был призван на службу осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. В СМИ сообщалось, что он проходит службу в Запорожской области.

Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко познакомились, когда тренировались в группе Этери Тутберидзе. В 2020 году у пары родилась дочь.

Тарасенко в 2015 году стал победителем Финала Кубка России среди юниоров. В 2020 году у него и Липницкой родилась дочь Каталина. Спортсмен знаком со своей супругой со времен работы у знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе. Тарасенко закончил карьеру фигуриста после сезона-2017/18.

Ранее российский боец Владимир Минеев рассказал, что набрал лишние килограммы во время службы в зоне СВО.