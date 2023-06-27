Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский игрок «Ростова» рассказал о срыве перехода в «Аякс»

Нападающий «Ростова» Турищев заявил, что пандемия помешала его трансферу в «Аякс»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий «Ростова» Максим Турищев признался, что был близок к переходу в голландский «Аякс» до пандемии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году. За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры со мной и моими агентами вел Шак Сварт. На тот момент мне было всего 17 лет, обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне», — сказал Турищев.

Турищев получал футбольное образование в «Локомотиве», но последний год перед выпуском провел в «Ростове». В 2021 году он дебютировал за команду с берегов Дона. Всего за это время нападающий провел за клуб шесть игр. Весь прошлый сезон он выступал за «Торпедо» на правах аренды.

Форвард также известен благодаря участию в роликах на YouTube команды Медиалиги 2DROTS, но в лиге он не провел ни одного матча.

Ранее экс-игрок «Кубани» Владимир Обедзинский объяснил, почему Далер Кузяев хочет уйти из «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях