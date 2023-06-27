Российский игрок «Ростова» рассказал о срыве перехода в «Аякс»

Нападающий «Ростова» Максим Турищев признался, что был близок к переходу в голландский «Аякс» до пандемии. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году. За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры со мной и моими агентами вел Шак Сварт. На тот момент мне было всего 17 лет, обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне», — сказал Турищев.

Турищев получал футбольное образование в «Локомотиве», но последний год перед выпуском провел в «Ростове». В 2021 году он дебютировал за команду с берегов Дона. Всего за это время нападающий провел за клуб шесть игр. Весь прошлый сезон он выступал за «Торпедо» на правах аренды.

Форвард также известен благодаря участию в роликах на YouTube команды Медиалиги 2DROTS, но в лиге он не провел ни одного матча.

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