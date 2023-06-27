Экс-игрок сборной России Сушинский заявил, что в КХЛ в отличие от НХЛ может быть предвзятость

Чемпион мира — 2008 в составе сборной России по хоккею Максим Сушинский не считает предвзятостью итоги голосования за приз лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина трофи». Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Не могу сказать, действительно ли Улльмарк лучше Сорокина. Как я могу судить? Смотрю хайлайты одни.

Да не, какая предвзятость? Это у нас может быть предвзятость. Здесь об этом не думают. Я сейчас в Америке, здесь вообще тишина, никто не знает, что происходит. Это вообще никому не интересно. Мне кажется, важнее Кубок Стэнли, это все запомнят», — сказал Сушинский.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин проиграл шведскому вратарю «Бостон Брюинз» Линусу Улльмарку.

В минувшем сезоне россиянин в составе своей команды вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. Трофей взял «Вегас», который в пятиматчевом противостоянии обыграл «Флориду» 4:1.

Ранее Александр Кожевников отреагировал на отсутствие россиян в списке обладателей наград НХЛ.