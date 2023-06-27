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Певица Шакира рассказала, как узнала об изменах бывшего мужа-футболиста Пике

Певица Шакира призналась, что из прессы узнала об изменах бывшего мужа-футболиста Пике

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shakira/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Шакира призналась, что боялась не пережить новость об изменах своего бывшего мужа, экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике. Ее слова передает O Jogo.

«Я узнала, что меня предали, из прессы, когда мой отец находился в реанимации. Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который всегда удивляет своей силой. Мой папа — величайший пример стойкости», — сказала Шакира.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен.

Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53».

45-летняя певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям футболиста.

Ранее сообщалось, что Шакира запланировала романтический отдых с пилотом «Формулы-1».

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