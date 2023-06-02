Тренер «Ариса»: Кокорин все доказал в РПЛ, у нас он почувствовал комфорт

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский выразил мнение, что форварду команды Александру Кокорину не стоит возвращаться в чемпионат России. Его слова передает Metaratings.ru.

«Он уже поиграл, доказал там все. В таком возрасте он должен испытывать комфорт футбольного плана, чтобы в команде его уважали, ценили. У нас он это почувствовал и показал очень достойный результат. Уверен, что с хорошей предсезонной подготовкой он может вернуться на топ‑уровень», — сказал тренер.

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки заявил, что итальянские клубы не заинтересованы в приобретении российских игроков.