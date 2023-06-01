Украинская теннисистка отказалась от рукопожатия с третьей россиянкой за день

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку третьей россиянке за день. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

После матча первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в миксте украинка прошла мимо россиянки Веры Звонаревой, но пожала руку ее партнеру по микст-дуэту Андресу Мольтени из Аргентины.

Звонарева и Мольтени проиграли Костюк и представителю Сальвадора Марсело Аревало со счетом 2:6, 4:6.

Также сегодня, 1 июня, Марта Костюк отказалась от рукопожатия с россиянками Варварой Грачевой и Анной Блинковой по окончании их очного противостояния в рамках первого круга парного разряда «Ролан Гаррос».

Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе победили в этом матче со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

Ранее сообщалось, что болельщики освистали Марту Костюк за отказ пожимать руку белоруске Арине Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.