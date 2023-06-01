В «ПСЖ» заявили, что Галтье неправильно выразился об уходе Месси

Пресс‑служба «Пари Сен-Жермен» объяснила высказывание главного тренера команды Кристофа Галтье, который ранее заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси покинет клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

1 июня специалист сказал, что матч с «Клермоном» будет для 35-летнего нападающего последним на «Парк де Пренс». Это было воспринято как подтверждение ухода Месси из клуба.

Однако парижский клуб заявил, что тренер недостаточно точно выразился – на самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне.

Тем не менее, как сообщает французское издание, уточнение парижан ничего не меняет в ситуации с будущим футболиста: он в любом случае уйдет из клуба по окончании сезона.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на $50 млн в год.