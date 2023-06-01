Российский вратарь продлил контракт с «Зенитом» на неделю

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что продлил контракт с сине-бело-голубыми на одну неделю.

Прежнее соглашение вратаря было рассчитано до 31 мая, а последний матч сезона-2022/23 с воронежским «Факелом» состоится 3 июня.

«Мы продлили контракт на неделю. Не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня.

Потом не знаю. Поговорим. Но вcе в любом cлучае будет хорошо, незавиcимо от дальнейшего развития cобытий. (Пока) никакой конкретики нет. Проcто было какое‑то предварительное обcуждение. К конкретике мы вернемcя поcле завершающей игры», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Кержаков выразил желание остаться в «Зените» в качестве действующего игрока и добавил, что готов пойти на сокращение зарплаты.

36-летний Кержаков является пятикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) в составе «Зенита», двукратным обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал Малкома покинуть петербургский клуб ради сборной Бразилии.