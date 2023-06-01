Соболев отреагировал на неприличный жест футболиста «Севильи» в финале Лиги Европы

Российский футболист московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на неприличный жест, который показал испанский хавбек «Севильи» Жоан Жордан.

Во время серии пенальти в финале Лиги Европы против римской «Ромы» полузащитник схватился за пах, находясь в центральном круге, где собрались игроки обеих команд. Главный судья встречи никак не отреагировал на поступок.

«Это другое...» — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в матче между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболева удалили за подобный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 24 мая наказал Соболева четырехматчевой дисквалификацией.

31 мая в финале Лиги Европы, который прошел в Будапеште, «Севилья» обыграла «Рому» в серии послематчевых пенальти. Для испанского клуба эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее бывший футболист «Ромы» Сергей Гуренко назвал финал ЛЕ с «Севильей» одним из самых ужасных.