Американский клуб предложил Месси контракт на $50 млн в год

Клуб МЛС «Интер Майами» предложил аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт на четыре года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, американский клуб предлагает Месси соглашение на $50 млн в год.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси контракт на €1,2 млрд. Отметим, что зарплата аргентинца в «Пари Сен-Жермен» составляет €29 млн.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Месси контракт с зарплатой €12-13 млн.