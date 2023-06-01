Тренер Мендес назвал имя будущего чемпиона UFC

Известный ММА-тренер Хавьер Мендес поделился мнением о бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умаре Нурмагомедове.

«Умар скоро будет чемпионом. Это «Молодой Орел», двоюродный брат Хабиба. Он будет чемпионом UFC в легчайшем весе. Лучший соперник для него — любой боец из топ-5 рейтинга», — сказал Мендес на YouTube-канале The Schmo.

Нурмагомедов 18 ноября в со-главном событии турнира Bellator 288 в Чикаго встречался с Патрики Фрейре. Титульный бой прошел все пять раундов, по итогам которых победу единогласным судейским решением одержал российский боец. Таким образом, Нурмагомедов стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

Усман остается непобежденным, в его активе 16 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Ранее Алджамейн Стерлинг поделился мнением об Умаре Нурмагомедове.