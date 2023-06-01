Тренер Игнатьев: Малком давно заслужил переход в топ-клуб

Бывший наставник московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Малком готов к переезду в европейский топ-клуб. Его слова передает Betonmobile.ru.

«Малком давно заслужил интерес европейских клубов к своей персоне. Вопрос только в том, в какую лигу по уровню он может перейти. Ведь можно переехать в простой клуб, и это тоже будет считаться, что играешь за рубежом. А можно присоединиться к «Милану», «Ювентусу» или «Барселоне», — сказал Игнатьев.

Напомним, «Зенит» разрешил футболисту досрочно покинуть расположение команды и вернуться на родину в Бразилию в связи с рождением сына.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), один раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок страны. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил вероятность ухода Малкома из «Зенита» после вызова в сборную Бразилии.