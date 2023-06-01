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Защитник «Бостона» Орлов высказался о выходе на рынок свободных агенов

Защитник «Бостона» Орлов рассказал, что ждет открытия рынка свободных агентов

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Jess Rapfogel/AP Photo

Защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов высказался о том, что 1 июля он впервые в карьере выйдет на рынок свободных агентов. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Да, такого со мной не было. Не скажу, что страшно, но очень жду, когда откроется рынок, начнутся переговоры. Однако прямо сейчас ничего не происходит. До 1 июля принадлежу «Бостону», так что до этого времени только с ними и могу подписать новый контракт. Но уже через месяц все изменится», — сказал Орлов.

31-летний защитник был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

Ранее Орлов высказался о возможном возвращении в Россию.

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