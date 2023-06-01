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Моуринью о финале Лиги Европы: даже когда побеждал, чувство гордости не было таким сильным

Моуринью заявил, что едет домой с небывалым чувством гордости за «Рому»

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РИА Новости

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью после проигрыша испанской «Севилье» в финале футбольной Лиги Европы заявил, что городится своими футболистами.

«Мы проиграли матч, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным.

Мои парни должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта!» — передает слова Моуринью официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что «Севилья» в финале Лиги Европы одержала победу над «Ромой». Основное и дополнительное время решающего матча турнира завершилось со счетом 1:1, и судьба трофея определилась в серии пенальти, в которой сильнее были игроки испанской команды (4:1).

Для «Севильи» эта победа стала седьмой в Лиге Европы. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка. За последние 18 лет он дважды побеждал в Кубке УЕФА и пять раз — в Лиге Европы.

Ранее португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-нападающего римского клуба и сборной Италии Антонио Кассано.

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