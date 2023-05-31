Депутат Госдумы о Промесе: мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала обвинения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков. Ее слова передает Metaratings.

«Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия. Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даём гражданство людям, у которых есть судимость», — сказала Роднина.

В нынешнем сезоне Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что считает Квинси Промеса лучшим форвардом сезона РПЛ.