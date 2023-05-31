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«Барселона» предложила Месси зарплату в 33 раза меньше, чем от саудовского клуба

«Барселона» предложила Месси контракт с зарплатой €12-13 млн

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Kai Pfaffenbach/Reuters

«Барселона» предложила контракт аргентинскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Об этом сообщает журналист Марта Рамон в Twitter.

По информации источника, каталонский клуб предложил Месси зарплату в размере €12-13 млн после вычета налогов. Отмечается, что футболиста устроило такое предложение.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» предложил Лионелю Месси контракт на €1,2 млрд. Отметим, что зарплата аргентинца в «Пари Сен-Жермен» составляет €29 млн.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси переживает из-за того, что «Барселона» не присылает ему предложение.

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