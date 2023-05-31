В «Арисе» заявили о желании удержать Кокорина в клубе

Главный тренер кипрского футбольного клуба «Арис» Алексей Шпилевский выразил мнение, что клубу удастся сохранить в команде российского нападающего Александра Кокорина. Его слова передает «РБ Спорт».

«Будущее Кокорина? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — сказал Шпилевский.

Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Игрок принадлежит «Фиорентине». Он перешел в итальянский клуб из московского «Спартака» в 2021 году. Также нападающий известен в России по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», московское «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее Кокорин опубликовал в социальных сетях фотографию с двумя наградами, полученными в составе кипрского клуба.