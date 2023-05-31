Форвард «Динамо» Смолов высказался о возможном выступлении Овечкина за футбольную команду

Нападающий футбольного «Динамо» Федор Смолов выразил надежду, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сыграет за московскую команду. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Будем стараться сделать все возможное, чтобы он забил. Он получает удовольствие. Он любит футбол. Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем все, чтобы он забил», — сказал Смолов.

Овечкин не раз посещал матчи «Динамо» и является болельщиком команды. Прошлым летом он дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об участии Александра Овечкина в футбольном шоу «Это футбол, брат!».