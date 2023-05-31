Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали «бредятиной» слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК

Депутат Свищев назвал бредятиной слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Яна Вапаавуори, назвавшего Международный олимпийский комитет (МОК) «пророссийским до безумия».

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, который обязан развивать спорт. Если хочет заниматься политикой, пусть идет в депутаты местного парламента.

Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытка давления на МОК», — сказал Свищев Sport24.

Вапаавуори ранее заявил, что МОК занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию со стороны стран, политиков и международных федераций.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой наказать сербского теннисиста Новака Джоковича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях