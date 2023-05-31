В Госдуме назвали «бредятиной» слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Яна Вапаавуори, назвавшего Международный олимпийский комитет (МОК) «пророссийским до безумия».

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, который обязан развивать спорт. Если хочет заниматься политикой, пусть идет в депутаты местного парламента.

Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытка давления на МОК», — сказал Свищев Sport24.

Вапаавуори ранее заявил, что МОК занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию со стороны стран, политиков и международных федераций.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой наказать сербского теннисиста Новака Джоковича.