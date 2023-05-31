Министр спорта Франции осудила теннисиста Джоковича за заявление о Косово на «Ролан Гаррос»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала неуместным политическое заявление сербского теннисиста Новака Джоковича, сделанное им во время турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

«На игровом поле действует принцип нейтралитета. Если речь идет о словах, которые объединяют людей вокруг общечеловеческих ценностей, спортсмены могут говорить об этом. Но в данном случае заявление было очень политизированным и воинственным. Думаю, мы не должны, учитывая обстоятельства, углубляться в это. Это неуместно. Подобное не должно повториться», — передает слова министра RMC Sport.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».