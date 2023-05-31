Экс-президент «Локомотива» предположил следующего соперника сборной России по футболу

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) отменить июньский тренировочный сбор сборной России, а также назвал команду Сербии в числе возможных соперников российских футболистов.

«Сентябрь — хорошее время. Только начнется сезон, все будут в хорошей форме, может быть, получится с кем-то договориться о матче, с той же сборной Сербии или еще с кем-то. Совсем сборную распускать — это было бы неправильно», — передает слова Наумова «РБ Спорт».

30 мая стало известно об отмене июньского сбора национальной команды. В следующий раз сборная России соберется лишь в сентябре.

23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что в условиях отстранения российского футбола от международных матчей лучшим соперником для команды Валерия Карпина стала бы сборная Бразилии.