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Первый тренер Дзюбы: Артем и Саша Овечкин — оба сильненькие, могут потолкаться

Тренер Шупляков назвал футболиста Дзюбу и хоккеиста Овечкина юмористами

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ФК «Локомотив»

Александр Шупляков, первый тренер футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал высказывание хоккеиста Александра Овечкина в адрес своего воспитанника.

«Овечкин cказал, что Дзюба cлабенький? Да не может такого быть. Артем и Cаша — оба cильненькие, могут потолкатьcя. А так — вcе это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба — юмориcты!

Они похожие по телу cпортcмены, но у них вcе равно разные веcовые категории. Проcто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

Это все для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, Овечкин в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда столичного «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

Ранее экс-футболист Владислав Радимов посоветовал Артему Дзюбе не толкаться с Александром Овечкиным.

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