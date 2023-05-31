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Аршавин назвал главную проблему российского футбола

Экс-нападающий «Зенита» Аршавин заявил, что нужно развивать детский футбол

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист «Зенита», ныне занимающий должность заместителя генерального директора петербургского клуба Андрей Аршави считает, что нужно больше платить детским тренерам и развивать массовый детский футбол.

«Главная проблема российского футбола? Не думаю, что есть одна какая‑то проблема. В целом надо развивать массовый детский футбол. Больше платить детским тренерам. Вот оттуда надо начинать — из подвала. Об этом я говорил и 20 лет назад. На этом фундаменте надо выстраивать наш футбол», — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ».

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

За сборную России экс-футболист провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что считает Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории страны.

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