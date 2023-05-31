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Винер заявила, что России «не нужны никакие Олимпийские игры»

Глава ВФХГ Винер высказала мнение, что России в текущих условиях не нужны никакие ОИ

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что России в текущих условиях не стоит бороться за участие в Олимпийских играх.

«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать», — приводит слова Винер ТАСС.

12 мая исполком Международной федерации гимнастики (FIG) отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований до июля. Напомним, что с прошлой весны они не выступают на международных турнирах.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы, а также представители командных видов спорта.

Ранее глава FIG Моринари Ватанабэ назвал причины решения организации перенести сроки принятия решения по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на июль.

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