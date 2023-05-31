Червиченко предложил дать лидеру «Спартака» украинский паспорт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что игрок московского «Спартака» Квинси Промес обвиняется в контрабанде наркотиков.

Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной партии было 720 кг наркотиков, в другой — 650 кг.

«Не зря я всегда говорил, что этот персонаж мне неприятен! Может, ему лучше украинский паспорт дать? Там такой объем в верхних эшелонах весьма актуален. Не удивлен такому от Промеса», — приводит слова Червиченко Sport24.

Также Квинси Промес ранее обвинялся в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис посоветовал Квинси Промесу посмотреть фильм «Берегись автомобиля».