Игроку «Спартака» предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

Нидерландскому игроку московского «Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, передает AD.nl.

Отмечается, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной партии было 720 кг наркотиков, в другой — 650 кг.

Адвокат Промеса Роберт Малевич отказался комментировать обвинения в адрес своего подзащитнного.

Также Квинси Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Год назад его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.

В начале марта суд потребовал для игрока «Спартака» лишение свободы сроком на два года. Промес не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал лучшего игрока в текущем сезоне РПЛ.