Ветеран «Спартака» попал в реанимацию

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию, передает «РБ Спорт».

«На данный момент Юрий Гаврилов находится в реанимации. Ему стало плохо. Детали говорить не буду, дайте ему восстановиться. Потом, если он захочет, сам расскажет», — сказал председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

Ранее парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о своей адаптации к выступлениям за российский футбольный клуб.

Дуарте перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо».