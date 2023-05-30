Стало известно окончательное наказание «Ювентуса» за махинации с зарплатами

Туринский «Ювентус» заплатит штраф в размере €718 тыс. за махинации с зарплатами, передает ESPN.

Отмечается, что с клуба не будут снимать очки. Власти Италии пришли к соглашению с «Ювентусом» о том, что «старая синьора» отделается только денежным штрафом. «Юве» не будет подавать апелляцию по этому вердикту.

Напомним, что 22 мая Федеральный апелляционный суд Италии лишил туринский клуб десяти очков в турнирной таблице Серии А за махинации с финансовыми отчетностями. После этого решения в активе команды Массимилиано Аллегри осталось 59 очков. В заключительном туре национального первенства «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе».

«Ювентус» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/2 финала, уступив по сумме двух матчей испанской «Севилье».

Ранее сообщалось о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить туринский «Ювентус» из еврокубков на год или более из-за проекта Суперлиги и финансовых махинаций.