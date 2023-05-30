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Экс-игрок «Спартака» Бушманов: красно-белые заслужили быть в топ-3 РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Бушманов: будет обидно, если команда не сможет попасть в тройку РПЛ

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ФК «Спартак-2 Москва»/VK

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что красно-белые заслужили быть в тройке лучших по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Думаю, «Спартак» точно будет в топ-3, но вот что касается второго места, здесь не все будет зависеть от подопечных Абаскаля. Посмотрим, как сыграет ЦСКА. «Спартак» здорово провел первую часть сезона, играли хорошо, был результат. Конечно, будет обидно, если команда не сможет попасть даже в тройку. Но своей игрой они точно заслужили быть там», — заявил Бушманов.

За тур до конца сезона подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Спартаковцы одержали в 29 матчах 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка.

Лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Зенит» (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

Второе место занимает ЦСКА (55).

В 30-м туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а армейцы — дома с «Ростовом» (53), располагающимся в таблице на четвертой строчке.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о причинах того, что красно-белые не смогли выиграть ни одного трофея в сезоне-2022/23.

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