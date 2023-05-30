Экс-футболист «Зенита» Радимов посоветовал Дзюбе не толкаться с Овечкиным

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов кратко высказался о шутливой перепалке между форвардом московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Боже упаси Дзюбе толкаться с Овечкиным. Улетит», — сказал Радимов в эфире программы «8–16» на канале «Матч ТВ».

Хоккеист в шутку назвал Дзюбу слабеньким в ответ на предложение форварда «Динамо» Федора Смолова принять участие в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«У них Артем Дзюба, а ты у нас потолкаешься», — сказал Смолов. «А чего с ним толкаться? Он слабенький», — заявил хоккеист.

«Овечкина я прощаю. С таким милым пузиком может себе позволить сказать подобное. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — ответил на шутку Овечкина Дзюба.

Овечкин — известный болельщик «Динамо». Летом 2022 года он сыграл за футбольный клуб в товарищеском матче с «Амкалом», в котором забил гол.

Ранее сообщалось, что известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал перепалку между форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и нападающим клуба Национальной хоккейной лиги Александром Овечкиным.