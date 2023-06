Играющий в Бангладеш экс-футболист ЦСКА пожаловался на питание

Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за «Уттару» Алан Короев признался, что с трудом переваривает местную кухню в республике Бангладеш.

«Уcтал от меcтной пищи. Они употребляют только курицу и риc – и обязательно в оcтром виде. Заcтавляю клуб давать мне c утра хотя бы яичницу c чаем. В обед приходитcя еcть эту курицу c риcом. Вечером могу cъеcть картошку.

Кто-то скажет, что это не полезно для спортсмена. Согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

25-летний футболист помимо армейского клуба выступал за «Краснодар-2» и команды российских низших лиг. С 1 апреля 2023 года он играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

