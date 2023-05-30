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Играющий в Бангладеш экс-футболист ЦСКА пожаловался на питание

Футболист «Уттару» Короев: заставляю клуб давать мне на завтрак хотя бы яичницу

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Алан Короев/Linkedin

Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за «Уттару» Алан Короев признался, что с трудом переваривает местную кухню в республике Бангладеш.

«Уcтал от меcтной пищи. Они употребляют только курицу и риc – и обязательно в оcтром виде. Заcтавляю клуб давать мне c утра хотя бы яичницу c чаем. В обед приходитcя еcть эту курицу c риcом. Вечером могу cъеcть картошку.

Кто-то скажет, что это не полезно для спортсмена. Согласен, но я тут столько тренируюсь, а восстановления нет никакого», — приводит слова спортсмена «Чемпионат.com».

25-летний футболист помимо армейского клуба выступал за «Краснодар-2» и команды российских низших лиг. С 1 апреля 2023 года он играет за «Уттару» в чемпионате Бангладеш. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал безумным решение лондонского «Арсенала» удалить пост с поздравлением Андрея Аршавина.

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