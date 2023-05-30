Ветеран «Спартака» Гаврилов назвал причину отсутствия трофеев у красно-белых

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о причинах того, что красно-белые не смогли выиграть ни одного трофея в сезоне-2022/23.

«Причина одна. Я считаю, что команда играет нестабильно. Селекционный отдел неправильно ведет работу. Они берут людей, которые неспособны решать вопросы. Команда как шарахается, так и продолжает. Некомпетентные люди приходят, которые не готовы решать задачи такого уровня», — передает слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

За тур до конца сезона подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Спартаковцы одержали в 29 матчах 15 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, набрав 54 очка.

Лидером таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является «Зенит» (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

Второе место занимает ЦСКА (55).

В 30-м туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а армейцы — дома с «Ростовом» (53), располагающимся в таблице на четвертой строчке.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он намерен остаться в команде в следующем сезоне.