Ole: Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) присоединился к командам, которые попытаются летом заполучить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Ole.

По его информации, пока Месси не определился с местом продолжения карьеры. Ранее стало известно, что интерес к футболисту, у которого завершается контракт с французским «Пари Сен-Жермен», проявляют «Интер Майами» из MLS, которым владеет легенда футбола Дэвид Бекхэм, а также «Барселона», за которую Месси выступал до переезда в Париж.

Помимо щедрого предложения «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, по информации издания, аргентинский нападающий также будет серьезно рассматривать вариант с переходом в неназванный клуб АПЛ, который в следующем сезоне будет выступать в еврокубках.

Напомним, что аргентинец в августе 2021 года перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ». Его контракт с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о готовности урезать свою зарплату ради перехода в клуб Лионеля Месси.