Червиченко об удалении поста «Арсенала» с поздравлением Аршавина: за них играет украинский футболист

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент с удалением поста лондонского «Арсенала» в Twitter. Слова Червиченко передает РИА Новости.

Напомним, лондонский клуб поздравил экс-футболиста с 42-м днем рождения, но затем удалил пост.

«Англия является максимально русофобским местом. Плюс в «Арсенале» присутствует украинский игрок Александр Зинченко, у которого зубы похожи на унитазы. Нормальные люди от спорта делают правильные жесты, а остальные бесятся и не допускают, чтобы кто-то где-то как-то проявлял благосклонность к России», – заявил Червиченко.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за «Арсенал». В 2012 он вернулся в «Зенит», в котором играл до 2015 года. Завершил Аршавин карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

За сборную России Аршавин провел 74 матча, забив 17 мячей.

Ранее бывший футболист сборной России Руслан Пименов прокомментировал удаленный пост «Арсенала» с поздравлением Аршавина.